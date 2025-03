Mafia: Nicco, 'è un dovere mantenere alta la guardia'

"Come istituzioni, abbiamo il dovere di mantenere alta la guardia. Serve un'alleanza tra istituzioni, magistratura, forze dell'ordine, mondo dell'informazione, scuola e società civile per contrastare il fenomeno in modo efficace". Lo dice il presidente del consiglio regionale piemontese, Davide Nicco, alla platea del convegno organizzato a Torino dal consiglio sul tema 'Un Piemonte libero dalle mafie'. "Dobbiamo investire in strumenti di contrasto - dice Nicco - , ma anche nella formazione delle nuove generazioni, affinché crescano con la consapevolezza che la legalità è la vera forza di una società libera e giusta".

"Le famiglie e le scuole sono una palestra determinante per far crescere i nostri figli e per farli diventare dei bravi e buoni cittadini. Ragazzi e ragazze che devono dare energia alle istituzioni, che devono dare benzina alle nuove attività imprenditoriali, che devono tenere in piedi questo Paese e il nostro Piemonte. Un Paese che a gran voce deve urlare che l'unica protezione di cui si ha bisogno è quella dello Stato", ha concluso Nicco.



