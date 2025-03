Mafia: Cirio, dobbiamo essere testimoni di giustizia

"Dobbiamo essere tutti noi testimoni di giustizia. Il testimone di giustizia è un buon cittadino e il testimone di giustizia deve essere un buon amministratore pubblico. Noi che rappresentiamo le istituzioni abbiamo il dovere di essere testimone di giustizia. Il dovere non è solo di non girarsi da un'altra parte, ma è quello di denunciare". Lo ha detto il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, aprendo il convegno 'Un Piemonte libero dalle mafie - conoscere e contrastare il fenomeno mafioso', organizzato a Torino dal consiglio regionale, a cui partecipano rappresentanti delle istituzioni civili e militari.

"Ho apprezzato molto il fatto che ci sia un impegno forte da parte di magistratura e forze dell'ordine per proteggere sempre di più e accompagnare sempre di più chi decide di essere un buon testimone di giustizia", ha continuato Cirio.



