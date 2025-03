'Kin. Le sfumature d'oro nelle arti giapponesi'

Il Castello della Rovere di Vinovo (Torino) ospita dal 29 marzo all'8 giugno la mostra "Kin - Sfumature d'oro nelle arti giapponesi", a cura di Roberta Vergagni e organizzata dall'assessorato alla Cultura del Comune di Vinovo. La novità è una sezione dedicata alle stampe moderne e contemporanee.

Il percorso espositivo si articola in tre sezioni principali.

La prima offre una panoramica su manufatti realizzati utilizzando diversi supporti, in cui il protagonista è l'oro in dialogo con alcune importanti tecniche di produzione artigianale giapponese. La seconda, contemporanea, comprende anche un'opera di Takashi Murakami, considerato il più famoso artista contemporaneo nipponico. Nell'opera in mostra, la litografia "The Golden Age: Hokkyo Takashi" del 2016, teschi e fiori sorridenti, combinati con lo sfondo dorato, fondono la tradizionale pittura artistica di Edo con la moderna Pop art. La terza sezione è dedicata alle opere della maestra calligrafa Kazuko Hiraoka e della maestra di kintsugi Aiko Zushi. Le ceramiche riparate con la tecnica del kintsugi dalla maestra Zushi, vivono una nuova vita all'insegna del bello. "Dalla foglia d'oro all'oro in polvere, la percezione si fa ora più fisica, ora più immateriale. L'uso costante dell'oro nel corso dei secoli ha affinato la percezione nei confronti di questo elemento, conducendo l'arte giapponese a una delle più sofisticate sensibilità al mondo in fatto di design nell'arte dell'oro", sottolinea la curatrice Roberta Vergagni.

"Sul Giappone si è detto e visto molto: il fascino esercitato in Europa da questo paese e dalla sua cultura sono innegabili. Abbiamo però scelto di dare un taglio differente, puntando su un progetto che offre una lettura inedita dell'arte e della cultura materiale giapponese. Il filo conduttore della mostra è quello dell'oro, in una sorta di continuità ideale con la prima mostra realizzata al Castello alcuni anni fa, Oro bianco, dedicata alle porcellane di Gioanetti" commenta l'assessora alla Cultura Chiara Vittone "Kin inaugura un nuovo ciclo di esposizioni. Verranno organizzati workshop e laboratori per adulti e famiglie che ampliano e diversificano l'esperienza espositiva".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA