In corso i lavori di riqualificazione al '25 Aprile-Faccio'

Proseguono i lavori di riqualificazione all'Istituto 25 Aprile-Faccio di Castellamonte, nel Torinese. Oggi il vicesindaco della Città metropolitana, Jacopo Suppo, e la consigliera delegata all'istruzione, Caterina Greco, hanno visitato il liceo artistico che accoglie circa 500 studenti.

I lavori in corso, finanziati con fondi Pnrr per 1,4 milioni di euro, prevedono interventi strutturali significativi, oltre alla sostituzione di 260 metri quadrati di infissi, l'installazione di 960 metri quadrati di controsoffitti antisfondellamento e la sostituzione di circa 180 lampade.

Un'attenzione particolare è stata dedicata alla sicurezza e all'accessibilità ed è in corso di realizzazione di un nuovo accesso per disabili.

La Città metropolitana ha finanziato ulteriori lavori per migliorare la funzionalità degli spazi scolastici, sia nella sede di via Pullino che nella succursale di via Trabucco.

"Questa scuola non solo preserva una tradizione artistica importante, ma forma anche studenti che si inseriscono con successo nel mondo del lavoro, contribuendo al tessuto economico e culturale della nostra comunità", ha dichiarato il vicesindaco Jacopo Suppo.



