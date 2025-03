Gestiva un giro di droga da migliaia di euro, arrestata

I carabinieri dell'aliquota operativa di Acqui Terme (Alessandria) hanno arrestato, in flagranza, una donna di 46 anni per possesso di droga e denaro contante.

Incensurata, è stata fermata alla guida dell'auto mentre si stava dirigendo in centro città. Gli investigatori, impegnati in un'indagine antidroga, dopo avere perquisito donna e veicolo, si sono concentrati sull'abitazione. In camera da letto sono stati rinvenuti e sequestrati 3 ettogrammi di hashish, suddivisi in tre panetti; 20 grammi di cocaina, un bilancino di precisione; 5mila euro in banconote da 50, ritenuti provento dello spaccio.

Parte della sostanza era già suddivisa in dosi pronte per la vendita. Piazzata sul mercato, avrebbe potuto generare un giro d'affari di ulteriori 5mila euro.

L'attività dei carabinieri risale al 19 febbraio ed è stata resa nota, oggi, in una nota del comando provinciale. La quarantaseienne, attualmente in carcere a Vercelli, potrebbe essere solo la punta dell'iceberg. Sono, infatti, in corso le indagini per chiarire i canali di approvvigionamento della droga e il possibile coinvolgimento di altre persone nella rete di spaccio.



