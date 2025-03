Cuneo, ambientalisti in tribunale contro abbattimento alberi

Si è tenuta in mattinata al tribunale civile di Cuneo l'udienza sul ricorso cautelare d'urgenza contro l'abbattimento degli alberi di piazza Europa, presentato da alcune associazioni ambientaliste.

La vicenda vede contrapposti da anni gli ambientalisti e le opposizioni consiliari all'amministrazione cittadina.

L'abbattimento dei dieci cedri dell'Atlante, piantumati all'epoca della costruzione della piazza nel 1970, è previsto nell'ambito di un progetto di riqualificazione dell'intera area.

Difesi dall'avvocato Virginia Cuffaro, già artefice del ricorso contro l'abbattimento delle alberate di corso Belgio a Torino, gli ambientalisti invocano il diritto alla salute e alla tutela ambientale, ora sancito anche in costituzione. Il Comune, rappresentato in tribunale dalla legale Laura Formentin, sottolinea per contro la necessità di contemperare il diritto ambientale con la mobilità cittadina. C'è anche un'eccezione relativa alla competenza sulla questione, che secondo l'amministrazione spetterebbe al Tar. Su tutto ciò il giudice si esprimerà entro trenta giorni.

"La riqualificazione non è un diritto e soprattutto può essere attuata mantenendo i cedri" ha detto l'avvocato Cuffaro all'uscita dal tribunale, incontrando alcuni attivisti radunati.





