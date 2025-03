Calcio, morto un fondatore degli ultrà dell'Alessandria

È morto a 59 anni Fabrizio Repetto, per tutti Geppo, ristoratore prima del gruppo Four Bears e, ultimamente, titolare dell'osteria 'Fuoricentro' in zona stadio di Alessandria.

A stroncarlo un malore, come confermato dalla polizia, impegnata comunque in accertamenti dopo il ritrovamento del corpo, questa mattina, su un marciapiede. Era in prossimità del civico 6 in via Righi, dove c'è la casa del fratello.

Parcheggiata poco distante la Vespa di Geppo. La segnalazione al 118 è arrivata alle 5,20. Il personale sanitario è intervenuto con l'ambulanza medicalizzata, ma non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

La scomparsa di Geppo lascia attonito il mondo del tifo alessandrino. L'uomo infatti è stato uno dei fondatori degli Ultras Grigi. "Con lui oggi - scrive in una nota la Forza Coraggio Alessandria - muore un pezzo di noi. Quello della passione autentica, dell'amore viscerale per questi colori, della sofferenza e del senso di appartenenza che si tramandano di generazione in generazione. In ogni angolo del mondo, dove ci sarà una maglia grigia su un campo di pallone, ci sarà qualcuno che tiferà i Grigi anche per te".

Proprio Repetto aveva donato al Museo Grigio - associazione che si occupa della memoria storica del calcio alessandrino - uno dei suoi primissimi pezzi. Si tratta del documento sulla sottoscrizione, l'8 marzo 1960 a nome del familiare Giuseppe Repetto, di dieci azioni, per un totale di 20mila lire, dell'allora Alessandria Football Club.

Non manca il ricordo dei Supporters 1999. "Sei stato esempio, sempre lo sarai. Fai buon viaggio Geppo, cuore della Nord".





