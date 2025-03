Cade nel fiume a Torino, soccorso dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco del comando provinciale di Torino sono intervenuti la scorsa notte, intorno alle 2.38, per soccorrere un uomo che era caduto nelle acque del fiume Dora Riparia, in lungo Dora Colletta. Non riuscendo a risalire, l'uomo, che si è ferito in maniera lieve, è stato notato dai alcuni passanti che hanno chiamato i soccorsi.

I tecnici del nucleo speleo alpino fluviali hanno recuperato l'infortunato, calandosi con le corde. Sul posto anche il personale sanitario e la polizia.



