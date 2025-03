Alessandria, sicurezza sobborghi con rete di videosorveglianza

È entrato in funzione il nuovo sistema di monitoraggio video per rafforzare la sicurezza dei sobborghi di Alessandria. Sono 11 le telecamere già in servizio, che inviano le immagini direttamente alla centrale operativa della Polizia Locale. Quattro sono Casalbagliano, due a San Michele, quattro a Valmadonna e una - con funzione di stazione meteo e prossimamente consultabile online da tutti cittadini - sul campanile della Cattedrale.

Entro sei mesi, finiti i lavori di installazione, la rete di videosorveglianza andrà a raggiungere quota ventinove impianti.

Il sistema scelto dall'amministrazione è quello di un'infrastruttura video aperta che consente al Comune di aggiungere nuovi occhi elettronici nelle aree ritenute sensibili e alle associazioni di cittadini (dopo un confronto con l'ente locale) di finanziare la posa di ulteriori apparecchiature.

"Contiamo entro settembre di vedere operative tutte e 29 le nuove telecamere - fa sapere il sindaco, Giorgio Abonante - e non escludiamo di installarne altre nelle zone in cui dovesse essere necessario".

L'iniziativa 'Adotta una telecamera' consiste nel donare il corpo, con esclusione di tutti i materiali necessari alla creazione dell'infrastruttura e della manodopera, agli enti pubblici. "Per Alessandria abbiamo donato circa 13mila euro sul totale del lavoro" spiega Luca Battiloro, general manager securitydirect.



