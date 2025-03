Al Lanificio di Tollegno una storica enciclopedia dei tessuti

L'archivio storico del Lanificio di Tollegno (Biella), tra le raccolte più ricche e complete del settore tessile a livello europeo, si arricchisce di un'ulteriore rarità. È stata realizzata una vera e propria enciclopedia dal titolo "Una vita di intrecci" in appena venti copie.

Al suo interno riunisce 1.834 armature (intrecci dei tessuti fatti da catene e trame, ndr) frutto di una raccolta effettuata dal disegnatore tessile Flavio Mercandino. "Nel corso del periodo Covid ho pensato che fosse tempo di mettere ordine a tutta l'esperienza maturata nel corso della mia professione - racconta -. In sessant'anni di attività ho avuto modo di vedere e provare moltissime armature. Ho dunque pensato di selezionarle, categorizzarle, ordinarle, ridurle e riprodurle una a una interamente a mano, per poi farle stampare. Ma non mi sono limitato a questo. Ho associato a ciascuna un tessuto, così da fornire una panoramica davvero completa anche della loro resa finale". L'opera, oltre a l'inestimabile valore storico, ha anche una oggettiva utilità in termini di operatività e creatività.



