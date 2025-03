A Savigliano 41/a fiera nazionale della meccanizzazione agricola

Savigliano (Cuneo) ha inaugurato oggi la 41/a edizione del "Mag - The Farmer Fair", la fiera nazionale della meccanizzazione agricola. Si tratta della più grande fiera outdoor del settore del Nordovest: 50mila metri quadrati di esposizione, 255 aziende presenti negli oltre 850 stand della fiera. Oltre 60mila i visitatori attesi nella quattro giorni di rassegna organizzata dalla Fondazione Ente manifestazioni e dalla Città di Savigliano. Il Mag sarà aperto fino a domenica 16 marzo, con orario 9-19 ogni giorno e ingresso gratuito.

Sono tredici i convegni programmati nel padiglione "Inalpi Media Center", che metteranno al centro le principali tematiche di attualità del mondo agricolo. "La meccanizzazione agricola è un pilastro di innovazione e sostenibilità del mondo agricolo - ha sottolineato il ministro all'Agricoltura Francesco Lollobrigida nel messaggio inviato per l'inaugurazione -, me deve crescere in simbiosi e in relazione con il territorio, come accade nel Cuneese, riconosciuto distretto agricolo e della meccanizzazione stessa". Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha aggiunto: "L'agricoltura non vive un momento facile, ma sono convinto che ci siano i presupposti per un rilancio. L'Unione europea, da freno, sta ora virando su posizioni più favorevoli: l'agricoltura non è più vista come numerica dell'ambiente, ma come primo custode della sostenibilità. Sono cero che ci siano margini per ricominciare a valorizzare le nostre produzioni".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA