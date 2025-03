Turismo sostenibile sul sentiero Cai 3/o nel 'Montagna Italia'

'Una montagna di esperienze: turismo sostenibile sul Sentiero Italia Cai in Piemonte' è risultato terzo a livello nazionale nel bando 'Montagna Italia' del ministero del Turismo. Il progetto è capitanato dal Consorzio Turistico Valle Maira ed è realizzato in collaborazione con 7 consorzi turistici che rappresentano l'intera montagna piemontese, supportato da 28 enti montani e che ha tra i partner pubblici Regione e Cai Piemonte. Si tratta di un'iniziativa che punta a promuovere la montagna a 360 gradi, non solo nella stagione invernale, e rivitalizzare le 'terre alte'.

"Quando si lavora insieme si arriva lontano" dice l'assessore regionale alla Montagna, Marco Gallo, evidenziando come aspetti centrali "la sostenibilità, l'accessibilità per tutti, la valorizzazione della montagna, anche come tutela della biodiversità, e una montagna da vivere tutto l'anno, creando anche nuove opportunità di lavoro. Un esempio da replicare". "L'integrazione tra turismo, sostenibilità e inclusività è la chiave per rendere il nostro territorio competitivo", aggiunge l'assessora al Turismo, Marina Chiarelli, evidenziando il successo turistico del Piemonte negli ultimi anni, con "un aumento di imprese turistiche, nel 2023, dell'1,1% con 39.355 aperture, e un incremento del 5,7% degli addetti nel terzo trimestre 2023 rispetto al 2019".

In questo quadro ha un ruolo importante anche l'agroalimentare, come rimarca l'assessore all'Agricoltura Paolo Bongioanni. "I prodotti tipici del Piemonte - afferma - sono un'eccellenza che deve fare sempre più massa critica e trovare nuova visibilità e il progetto 'Una montagna di esperienze' va esattamente in questa direzione".



