Tre ladri seriali fermati dai carabinieri di Chieri e Torino

I carabinieri della compagnia di Chieri, con personale della compagnia Oltredora di Torino, hanno individuato una presunta banda di ladri seriali, che agivano nella collina di Torino e in provincia. Hanno eseguito il fermo per furti in abitazione in concorso nei confronti di tre persone, due albanesi residenti a Torino, di 33 e 52 anni, entrambi noti per episodi analoghi e condotti in carcere a Torino, e un terzo già detenuto nel capoluogo per altre ragioni.

Le perquisizioni successive ai fermi hanno consentito di ritrovare refurtiva per decine di migliaia di euro, più 22.500 euro in contanti, che verranno restituiti ai legittimi proprietari, e arnesi da scasso. I provvedimenti di fermo sono stati convalidati.



