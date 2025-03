Tino Camerano confermato alla guida della Fim Piemonte

Tino Camerano, segretario generale della Fim Cisl Piemonte da giugno 2019, è stato confermato al vertice della federazione dei metalmeccanici Cisl della regione.

La sua elezione con 54 voti su 56 è avvenuta al termine del XII congresso regionale di categoria che si è svolto al Castello di Corveglia, a Villanova D'Asti.

L'assise congressuale - che ha visto la partecipazione di 70 delegati provenienti da tutta la regione, in rappresentanza di 15mila iscritti della federazione, e gli interventi dei segretari generali di Fim Cisl nazionale e Cisl Piemonte, Ferdinando Uliano e Luca Caretti aveva come slogan: "Tra vita e lavoro rappresentare le soggettività plurali". Affiancheranno Camerano in segreteria regionale Paola Eusebietti e Andrea Todero, rispettivamente di Fim Cisl Torino-Canavese e Fim Cisl Piemonte Orientale.

Camerano, 58 anni, torinese di nascita ma astigiano di adozione, ha ricoperto diversi ruoli nella federazione dei metalmeccanici Cisl e, prima di approdare alla guida della Fim regionale, è stato per diversi anni segretario generale dei metalmeccanici Cisl di Alessandria-Asti.

"È giunto il momento - ha detto dopo la rielezione - di affrontare seriamente la questione dei giovani. Una società che non lascia spazio alle nuove generazioni è una società senza futuro. I giovani vedono il sindacato come un'istituzione obsoleta, poco rappresentativa delle loro esigenze e lontana dalle loro esperienze lavorative, spesso caratterizzate da precarietà e scarsa regolamentazione. È necessario utilizzare linguaggi e strumenti moderni, dimostrare empatia verso i giovani e far loro percepire il sindacato come un alleato, pronto a sostenere i loro diritti e a rappresentare le loro istanze".



