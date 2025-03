Strage di Capaci, ad Alessandria teca con i rottami dell'auto

In piazzetta della Lega ad Alessandria è stata allestita una teca con i rottami della 'Quarto Savona 15', la Fiat Croma fatta esplodere il 23 maggio 1992 nell'attentato della mafia a Capaci (Palermo) nel quale morirono il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, i tre agenti di scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.

All'evento - organizzato per l'iniziativa 'Dal sangue versato al sangue donato' dall'associazione Donatori Nati, di concerto con la Prefettura - era presente Tina, vedova Montinaro.

Testimonianza 'vivente' per gli studenti e le nuove generazioni.

"Il termine legalità non significa solo stretta osservanza e rispetto delle norme giuridiche, ma anche di quelle comportamentali. Che, pur non scritte, contribuiscono a renderci cittadini corretti e rispettosi verso la comunità. L'obiettivo della 'Quarto Savona Quindici' è trasmettere ai ragazzi il senso del dovere che ha caratterizzato la vita e il sacrificio di uomini dello Stato, come mio marito Antonio, morto per i profondi valori di legalità", il messaggio della vedova Montinaro.



