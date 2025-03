Spazio, nuova piattaforma Argotec di satelliti Hawk plus

Argotec, azienda torinese del settore spaziale, con sedi in Italia e negli Stati Uniti, ha presentato, durante la Satellite Conference 2025 a Washington, Hawk Plus, una nuova e innovativa piattaforma di microsatelliti di nuova generazione che promette di ridurre i costi e i tempi dei lanci spaziali.

"Un elemento distintivo della nuova piattaforma di Argotec - spiega l'azienda - è la separazione tra l'avionic bus, la spina dorsale elettronica che gestisce i sistemi di bordo, come navigazione, comunicazione e alimentazione, garantendo l'interoperabilità tra diversi strumenti, e il payload, ovvero la parte del satellite che svolge la missione per cui è stato lanciato. La principale innovazione di Hawk Plus risiede nella sua architettura modulare e standardizzata, che consente di assemblare i satelliti in modo più rapido ed efficiente. L'idea di modularità è già applicata in altri settori tecnologici, dall'informatica all'automotive ma nel campo dei satelliti è ancora poco diffusa: l'italiana Argotec è una delle prime aziende al mondo a proporla su scala industriale".

"Hawk Plus rappresenta un passo avanti fondamentale nello sviluppo delle piattaforme satellitari. Grazie alla produzione industrializzata, a un bus avionico standardizzato e a una grande flessibilità di missione, offriamo ai nostri clienti una soluzione affidabile ed efficiente, riducendo significativamente i tempi di lancio. Questa piattaforma è la prova concreta della capacità di Argotec di trasformare l'eccellenza ingegneristica in successi reali per le missioni spaziali" spiega David Avino, ceo e fondatore di Argotec.



