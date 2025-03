Segue la ex, braccialetto elettronico a un uomo nel Novarese

La polizia di Novara ha applicato il braccialetto elettronico a un uomo di 51 anni, con precedenti penali per reati contro la persona, indiziato di atti persecutori verso l'ex compagna. La misura cautelare di divieto di avvicinamento, di cui viene data notizia oggi in un comunicato, è stata eseguita il 4 marzo.

L'uomo, "non accettando la fine della relazione sentimentale", spiega una nota della polizia, avrebbe iniziato a seguirla e a importunarla sotto l'abitazione di lei, sul luogo di lavoro, davanti gli istituti di istruzione dei figli della donna, nati da una precedente relazione sentimentale, fino ad arrivare a seguirla in provincia sotto casa degli ex suoceri.

Gli agenti della squadra mobile, visionate le telecamere della videosorveglianza comunale e verificati i controlli registrati in entrata e in uscita della città di Novara e di uno dei comuni limitrofi, hanno notato che la donna effettivamente sarebbe stata seguita da quell'uomo in auto, senza che lei ne fosse a conoscenza, sia per le vie cittadine che sulla strada per raggiungere il luogo di lavoro. Gli investigatori hanno raccolto così sufficienti elementi utili affinché l'autorità giudiziaria emettesse la misura cautelare.



