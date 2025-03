Scappa da casa e si perde, automobilista ritrova un cucciolo

È stato ritrovato da un automobilista all'alba lungo la provinciale 50 in territorio di Fubine Monferrato (Alessandria), dopo probabilmente una notte di freddo e smarrimento, un cucciolo di cane di nemmeno un anno, scappato da casa, è stato riconsegnato al padrone dai Carabinieri.

Come ricostruito in un comunicato stampa inviato questa mattina dal comando provinciale, a notare la pattuglia di militari vicino a un distributore di carburante è stato proprio chi ha salvato l'animale. Ha spiegato loro di averlo trovato all'altezza della Regione Fugassa, dove vagava spaventato, trascinandosi dietro la catena che pendeva dal collare. Non essendoci indicazioni utili a rintracciare il proprietario, il cucciolo è stato portato in caserma, dov'è presente un'area verde. I veterinari della locale clinica, intanto contattati, hanno raggiunto la stazione e, dopo averlo visitato, hanno trovato il cane in buona salute. Attraverso la lettura del microchip, sono riusciti a individuare il padrone che, contattato dagli uomini dell'Arma, è arrivato immediatamente e ha riabbracciato il cucciolo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA