Sauze d'Oulx si tinge di 'arancione' con la Dutchweek

Sauze d'Oulx torna a colorarsi di orange per la decima edizione di Dutchweek che propone una settimana intera, dal 15 al 22 marzo, di sci e musica.

"Questo evento - spiega l'assessore al Turismo Davide Allemand - porta una ventata di freschezza e di allegria alla nostra stazione. Nato quasi per scherzo, non solo si è consolidato negli anni, ma ora è un punto fermo del nostro calendario. Siamo particolarmente contenti che la Dutchweek per il suo decimo anniversario si svolgerà su un'intera settimana, raddoppiando così la permanenza nella nostra stazione.

L'organizzazione e gli artisti sono al 100% olandesi, ma i partecipanti nel tempo sono diventati sempre più internazionali.

Il programma è quello ormai consolidato ed è una garanzia di divertimento. Le giornate sugli sci sono completate dagli 'après-ski' nei locali sulle piste di Sauze e con la musica dei dj olandesi fino alle prime ore del mattino.

Si parte con il relax alla Capanna Kind dalle 12 alle 14,30 dove si pranza con melodie in sottofondo e poi, fino alle 18, si balla con gli scarponi da sci ai piedi allo 'snowparty', ad accesso libero. Dalle 16 alle 22 al Bar Hotel Assietta hit internazionali dei dj; la giornata si chiude al Miravallino dove si balla dalle 22 alle 2 durante il Club Music international.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA