L'aereo Balilla del volo su Vienna presto tornerà a Casale

L'Ansaldo A.1 'Balilla' restaurato - caccia e ricognitore biplano monoposto di proprietà della Città di Casale Monferrato (Alessandria), attualmente conservato nel Museo dell'Aeronautica Caproni di Trento - tornerà a breve nel centro monferrino. Lo comunica l'amministrazione locale, riferendo di un recente incontro proprio nella sala dov'è esposto.

Il velivolo è stato costruito nel 1918, anno in cui, il 9 agosto, fu protagonista dello storico volo su Vienna, con passeggero il poeta Gabriele D'Annunzio. Appartenuto al casalese Natale Palli, il velivolo, come viene spiegato da Casale, è stato donato nel 1922 dalla famiglia alla Città. All'inizio degli anni Settanta l'aeromobile storico è entrato a far parte dei pezzi del Museo Caproni di Taliedo (Milano) e da qui, dieci anni dopo, è giunto a Trento.

"Mi auguro il delicato restauro proceda celermente - commenta il sindaco Emanuele Capra -. Ancora un po' di pazienza e uno dei simboli della nostra storia dell'aviazione potrà essere di nuovo patrimonio dei casalesi". "È bello restituire alla comunità piemontese il prezioso lavoro che sarà svolto in questo luogo", aggiunge Francesca Gerosa, vicepresidente della Provincia autonoma Trento.

L'intervento di recupero dell'Ansaldo A.1 'Balilla' conta su uno stanziamento del ministero della Cultura di 800mila euro.





