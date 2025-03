In calo la produzione industriale in Piemonte, -0,8% nel 2024

La produzione industriale registra in Piemonte nell'ultimo trimestre dell'anno una nuova flessione (-1%), la quarta consecutiva, e il 2024 si chiude con una contrazione dello 0,8%. Un cambio di rotta rispetto al trend positivo degli anni precedenti: nel 2023 e nel 2022 la crescita era stata, rispettivamente, pari a +1,5% e +3,4%. Fortemente negativo l'andamento dei mezzi di trasporto, della metalmeccanica e del tessile, mentre tengono alimentare, chimica e legno. Sono i dati dell'indagine congiunturale di Unioncamere Piemonte con le Camere di commercio provinciali, nell'ambito della collaborazione con Intesa Sanpaolo e UniCredit.

"L'indagine congiunturale rivela una fase critica per l'industria piemontese - commenta Gian Paolo Coscia, presidente di Unioncamere Piemonte - con una contrazione prolungata della produzione dovuta a fattori geopolitici e difficoltà settoriali.

Occorre impegnarsi a invertire questa tendenza attraverso un piano di interventi mirati. È necessario sostenere i settori in crisi, stimolare la domanda interna, potenziare l'export, semplificare la burocrazia e investire nella formazione professionale. L'obiettivo è rilanciare l'economia piemontese, lavorando in sinergia con imprese e istituzioni".

Sono le grandi aziende, quelle con oltre 249 addetti, a trascinare in negativo il risultato complessivo del tessuto manifatturiero regionale, sia nel quarto trimestre 2024 (-7,5%) sia nell'intero anno 2024 (-4,4%).

Tra le province nel quarto trimestre Cuneo si distingue con un incremento del 1,5%, risultato collegato alla forte presenza del settore alimentare. Anche Alessandria (+1,1%) segna un aumento con un contributo significativo dell'industria chimica, delle materie plastiche e del settore orafo. In calo la provincia di Biella (-2,4%) per la crisi del settore tessile e la provincia di Torino (-2,7%) per la contrazione della produzione automobilistica.



