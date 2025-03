Goldrake protagonista al festival del fumetto Nuvolosa a Biella

L'inaugurazione della mostra Tributo a Goldrake e della personale dedicata al sensei giapponese Ko Inaba, mecha designer di Goldrake U, apriranno il 15 marzo la settima edizione di Nuvolosa, che si concluderà il giorno seguente. La manifestazione dedicata al fumetto trasformerà ancora una volta la città in un punto di riferimento per gli amanti del fumetto e delle arti visive.

La direzione artistica è a cura di Daniele Statella (disegnatore di Dampyr, Diabolik, Julia, Martin Mystere, Zagor).

Il festival, momento conclusivo del concorso artistico nazionale Premio Nuvolosa, vedrà il 15 marzo dalle 10.30 a Palazzo Ferrero anche la premiazione del concorso nazionale e della sezione locale.

L'organizzazione è dell'assessorato alle politiche giovanili di Biella in collaborazione con l'associazione culturale Creativecomics.



