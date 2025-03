Diageo, 11 aziende interessate a stabilimento di S.Vittoria

Il caso dello stabilimento Diageo di Santa Vittoria d'Alba (Cuneo), di cui la proprietà britannica ha annunciato la chiusura, il 18 marzo sarà portato a Roma con un doppio appuntamento in agenda. Su richiesta del presidente Alberto Cirio - spiega la Regione - oltre all'incontro al Ministero del Lavoro, ne è in programma anche uno al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

L'annuncio dopo la riunione del tavolo regionale sulla Diageo, oggi al Grattacielo della Regione al quale hanno preso parte i vertici dell'azienda, le rappresentanze sindacali, i sindaci di Alba, Bra e Santa Vittoria d'Alba e la Provincia di Cuneo.

"Come Regione e amministrazioni locali - spiegano Cirio e la vicepresidente Elena Chiorino - abbiamo ribadito la nostra ferma contrarietà alla decisione di chiudere lo stabilimento di Santa Vittoria e confermato il nostro impegno per salvaguardare i 340 posti di lavoro e produzione, istanze che il territorio porterà compattamente a Roma la prossima settimana. Si tratta di un passo significativo che testimonia l'attenzione e l'impegno congiunto delle istituzioni. A Roma faremo il punto sugli strumenti che il governo mette a disposizione di chi deciderà di investire nello stabilimento. L'azienda ci ha comunicato che sarebbero 11, in questo momento, le realtà interessate" a subentrare alla Diageo a Santa Vittoria d'Alba.

La Regione Piemonte "continuerà a lavorare in sinergia con tutte le parti coinvolte - concludono Cirio e Chiorino - affinché il processo di reindustrializzazione possa portare a risultati concreti, salvaguardando il tessuto produttivo e sociale del territorio".

I sindaci di Alba, Bra e Santa Vittoria d'Alba, Alberto Gatto, Giovanni Fogliato e Adriana Dellavalle sottolineano "la necessità che le tempistiche della vendita siano precedenti a quella del piano sociale, per dare la possibilità ai lavoratori di avere maggiori certezze sul proprio futuro".



