Cresce il sistema dell'innovazione a Torino, +81% investimenti

Cresce a Torino il sistema dell'innovazione. Le start up e le pmi innovative a fine 2024 sono 626 rispetto alle 675 del 2023, ma nonostante il numero sia in diminuzione del 7,3% (in linea con il trend nazionale) gli investimenti sono aumentati da 65 a 253 milioni: se si esclude Newcleo (mini reattori nucleari) hanno raggiunto la cifra di 118 milioni, in crescita dell'81% rispetto al 2023. Il settore del deep tech attrae l'86 % dei fondi investiti.

Sono i risultati della quinta edizione della "Ricerca sulle Startup e Sistema dell'Innovazione a Torino", presentata dal Club degli Investitori, in collaborazione con ToTeM (progetto curato da Zest Innovation - Zest Group con Camera di commercio di Torino, Comitato Torino Finanza, Club degli Investitori, Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione Sviluppo e Crescita Crt) e con il supporto di Escp Business School e Growth Capital.

La crescita torinese è in percentuale di circa tre volte quella nazionale grazie soprattutto alle aziende del med tech, biotecnologie, industrial tech, nuove fonti di energia, aerospazio e nuovi materiali.

A Torino hanno sede più di 30 incubatori e acceleratori, oltre 20 investitori professionali e altri operatori istituzionali come le fondazioni bancarie con una dotazione potenziale di 1 miliardo di euro per operazioni di Venture Capital, a livello globale, nei prossimi 5/10 anni. Nominata città europea dell'innovazione 2024\2025, mantiene la posizione di seconda città italiana con oltre 6.000 addetti che operano nel settore delle start up innovative.

Cresce anche il livello di internazionalizzazione: il 64% delle aziende ha una vocazione globale, il 41% ha nel team almeno una risorsa non italiana, il 27% raccoglie capitali da investitori esteri.

"Il sistema delle startup innovative sta rapidamente trasformando Torino in una 'deep tech city' ricca di capitali e tecnologie e capace di attirare startup e talenti internazionali. Per crescere il proprio posizionamento nell'ecosistema dell'innovazione globale, dobbiamo identificare con maggior determinatezza i settori su cui puntare, rafforzare l'interazione tra il pubblico e i privati e agire sulla formazione e lo spirito imprenditoriale dei giovani" spiega Giancarlo Rocchietti, presidente del Club degli Investitori.





