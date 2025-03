Commissario Schael alla Scuola di medicina dell'ateneo di Torino

"Assistenza, ricerca e formazione": questo il motto che il nuovo commissario Thomas Schael ha voluto sottolineare questa mattina nell'incontro avuto con i rappresentanti della Giunta della Scuola di medicina dell'Università di Torino, coordinato da Paola Cassoni, direttrice della scuola. Un ulteriore punto di contatto tra Schael e la componente universitaria. "Una comunione di intenti, che vede da entrambe le parti la convinzione di far crescere nei prossimi anni la Città della salute e della scienza al livello delle migliori realtà europee" viene evidenziato in una nota della Cdss stessa.

"Innovazione. Appropriatezza. Sostenibilità. Le parole d'ordine che il commissario ha in mente per i prossimi cinque anni del suo mandato. Agli universitari ha presentato le sue idee e i suoi programmi sulla sanità in generale e soprattutto sul futuro della Città della salute e della scienza. Programmi da condividere con l'Università, componente fondamentale per raggiungere gli obiettivi" aggiunge il comunicato.



