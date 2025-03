Cambiamenti climatici sulle Alpi, premiato progetto GreenVengers

Il progetto 'GreenVengers' presentato da quattro studenti della (Università La Sapienza di Roma ha vinto l'"Alpine Climate Data Challenge", l'hackathon sul clima alpino promosso da Telt (Tunnel euroalpin Turin Lyon) con la start-up Open Data playground, di cui oggi, a Torino, si è tenuta la cerimonia con i 5 finalisti. All'iniziativa hanno partecipato 160 studenti universitari e ricercatori di 37 università e 13 paesi del mondo.

L'obiettivo dell'hackathon era quello di simulare gli effetti del cambiamento climatico sulle Alpi tra Francia e Italia da qui al 2050 "per sviluppare strategie sostenibili e resilienti e accompagnare cittadini, imprese e istituzioni verso un nuovo approccio alle 'Terre Alte'". L'hackathon "è il primo passo per mettere in rete le intelligenze con il mondo imprenditoriale, sviluppare idee e trasformarle in realtà in una visione condivisa sul futuro".

A vincere Nicolò Quartararo, Alessandro Rem Picci, Filippo Volante e Alessandro Zocchi del team GreenVengers (Università La Sapienza di Roma), con il progetto "Tȇte-à-Telt: harnessing data and innovation for real environmental impact". La giuria ha riconosciuto la capacità del team "di analizzare i dati non solo legati alla descrizione del cambiamento climatico, ma anche in relazione all'ambiente, alla fauna e alla biodiversità, arrivando a coinvolgere cittadini e territorio attraverso lo sviluppo di app intelligenti".

L'Alpine Climate Data Challenge 2025 si inserisce nel programma di eventi che Telt promuove per celebrare i suoi primi 10 anni di attività (2015-2025). Il progetto è realizzato con il supporto tecnico/organizzativo di: Sobig data, Data science Cini Lab, Aworld, ZeroCo2, Open Search Network, Boston Consulting Group Italia, Lutech, Matchguru, Moviri.



