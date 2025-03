Alta Langa, 20mila brindisi alla 'Prima' con 82 produttori

La 7/a edizione de 'La Prima dell'Alta Langa' si è chiusa con "ventimila brindisi" e la partecipazione di 1.700 operatori accreditati, alla Nuvola Lavazza di Torino. Erano presenti 82 produttori che hanno portato in degustazione circa 200 diverse cuvée. La rassegna, come sempre, è stata organizzata dal Consorzio Alta Langa docg.

Il Consorzio, nato nel 2001, dal 2022 è presieduto Consorzio da Mariacristina Castelletta, vicepresidente è Giovanni Carlo Bussi. Vanta una partnership di lunga data con la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba, di cui è main sponsor, e con il mondo Slow Food, in particolare con la Banca del Vino e con l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo.

Il Consorzio è inoltre partner tecnico del Teatro Regio di Torino. L'Alta Langa ha ottenuto la Doc nel 2002 e la Docg nel 2011.



