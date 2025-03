Adescato con promesse sessuali, rapinato un uomo di 50 anni

Era stato adescato, in una chat di WhatsApp, da una ragazza di 17 anni, che gli aveva promesso un incontro intimo in un appartamento. Una volta a destinazione è stato rapinato da due giovani stranieri. Protagonista è un uomo di 50 anni residente in provincia di Cuneo, nella zona del Braidese.

Entrato nell'abitazione, il cinquantenne è stato affrontato dai due giovani armati di coltello, che gli hanno intimato di consegnare tutto il denaro in suo possesso, mentre la ragazza riprendeva la scena con lo smartphone. Non soddisfatti delle poche decine di euro ottenute, hanno obbligato la vittima a seguirli fino a un bancomat, dove avrebbe dovuto prelevare altri contanti.

Lungo il percorso però l'uomo è riuscito a eludere la sorveglianza dei malviventi e a rifugiarsi in un bar, da dove ha contattato il 112. Una pattuglia dei carabinieri di Bra ha individuato in poco tempo i due rapinatori, un ventenne e un ventitreenne, entrambi residenti in zona. La complice, minorenne, è stata arrestata insieme a loro per rapina aggravata in concorso.

A seguito delle perquisizioni, sono stati recuperati e sequestrati uno dei due coltelli e lo smartphone della giovane con cui era stata ripresa la rapina. I due maggiorenni sono stati portati nella casa circondariale di Alessandria, mentre la ragazza è sottoposta a misura cautelare al proprio domicilio.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA