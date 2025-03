Torino Comics al Lingotto Fiere dall'11 al 13 aprile

Dall'11 al 13 aprile Torino Comics torna a Lingotto Fiere per la sua XXIX edizione. L'evento, organizzato da Gl events Italia in joint venture con Just for Fun, si preannuncia ricco di ospiti, competizioni ed esperienze uniche per gli appassionati di fumetti, manga, anime, cinema, musica, videogiochi ed e-sport. Tornano i concerti con Giorgio Vanni e Cristina D'Avena.

Sabato 12 aprile Torino Comics ospita una delle tre tappe della K-Pop League Italia, una competizione di danza senza precedenti, organizzata da Just for Fun in collaborazione con Be Comics! Be Games!, Torino Comics e Milan Games Week & Cartoomics. Tra gli eventi più attesi dell'edizione 2025, la K-pop League vede esibirsi gruppi di performer pronti a sfidarsi sulle coreografie dei brani più iconici del genere. La tappa torinese è una delle fasi cruciali del torneo, che prevede tre selezioni locali a Padova, Torino e Milano. I migliori classificati avranno accesso alla finalissima in programma a fine novembre, durante l'ultimo giorno della Milan Games Week, dove verrà incoronata la crew vincitrice della K-pop League Italia 2025.

"Torino Comics è da sempre un osservatorio privilegiato sulle tendenze della pop culture e il successo globale del K-Pop non poteva che trovare spazio nel nostro evento. Anche quest'anno ci confermiamo al passo con l'evoluzione del settore, ospitando la K-pop League, che fa crescere ancora l'area interamente dedicata a questa scena in continua crescita. Vogliamo che Torino Comics sia un punto di riferimento per tutte le passioni, dalle più tradizionali alle più innovative", ha commentato Gabor Ganczer, amministratore delegato di Gl events Italia.

Nell'area rock torna la Battle of the bands, il contest dedicato a tutti i rockettari (e non solo), in collaborazione con Joey's Garage, nato per dare spazio ai talenti emergenti e offrire un'occasione unica di visibilità. Sono ben 90 le band - provenienti da tutta Italia - che si sono iscritte alla competizione musical. In programma la seconda edizione di Onda sonora, il premio di doppiaggio dedicato al mondo dei videogiochi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA