Superottimisti lancia la call per il progetto Wunderkamera

Superottimisti lancia la call for entries per il progetto "Wunderkamera - Residenza nell'Archivio delle Meraviglie", rivolto a studenti del corso di Laurea magistrale in Cam e laureati Dams under 30 dell'Università di Torino. Il progetto, completamente gratuito, si concentra sul riuso creativo di materiale conservato da Superottimisti - Archivio regionale di film di famiglia e dalla Cineteca del Museo nazionale del cinema, dedicato alla Val Mastallone, al borgo di Fobello (Vercelli) e alla storia del suo più illustre cittadino, Vincenzo Lancia, fondatore del noto marchio automobilistico e mira a produrre nuove opere multidisciplinari basate su materiali storici.

Quattro giovani artisti selezionati parteciperanno a una fase formativa che si terrà a Torino dal 27 giugno al 4 luglio 2025, con il supporto di esperti accademici e archivisti.

Seguirà una residenza artistica a Fobello dal 29 settembre al 4 ottobre, durante la quale i partecipanti svilupperanno le loro opere, che dovranno essere completate entro dicembre. Ogni autore riceverà un budget di 1.000 euro per realizzare il proprio progetto. Le opere finali saranno presentate in eventi pubblici a Torino e in Valsesia, con l'obiettivo di essere distribuite a festival e concorsi culturali. La call for entries scade il 10 aprile.



