Ripartono i Giovedì sera al Museo Lavazza

Dal 13 marzo ripartono i Giovedì sera del Museo Lavazza, dalle 19,30 alle 21, appuntamenti serali in museo che permettono di vivere un percorso di visita diverso.

Ogni settimana fino a maggio si potrà vivere il Museo attraverso un'esperienza inaspettata: dalla visita guidata accompagnata dall'attore, agli incontri con ospiti speciali, il percorso di visita si trasformerà di volta in volta. Ogni appuntamento si conclude sempre con una coffee experience guidata dai Coffelier del Museo, per scoprire nuove ricette di caffè.

Il Museo Lavazza offre visite guidate a partenza fissa nei week end, le Domeniche in famiglia, con i laboratori dedicati alle famiglie, e le Domeniche in Aurora, con visite dedicata alla scoperta dell'area Archeologica e del quartiere.



