Sono 39 le persone indagate per violenza privata aggravata e danneggiamento dalla polizia di Torino per le protesta contro i lavori per Centro per l'educazione sportiva e ambientale del Comune di Torino nel Parco del Meisino. Gli indagati sono accusati di aver bloccato i lavori e i mezzi durante le operazione nel cantiere.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA