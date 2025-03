Peste suina, 13 nuovi casi in Piemonte 2 in Liguria

Quindici nuovi casi di Peste suina africana tra i cinghiali: 13 sono in Piemonte, 2 in Liguria. E' l'aggiornamento relativo all'ultima settimana fornito dall'Istituto zooprofilattico sperimentale di Piemonte Liguria e Valle d'Aosta.

I 13 casi del Piemonte tutti nel territorio di Cerano (Novara), i due in Liguria a Recco (Genova). Il totale dei positivi sui cinghiali sale a 1.772: in Liguria 1.053 in Liguria, in Piemonte 719. Fermi a 9 i focolai riscontrati negli allevamenti suinicoli.

Con i casi di Recco diventano 173 i Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA