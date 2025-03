Lo Russo, pronti ad aiutare nella ricostruzione di Kharkiv

Nel tardo pomeriggio di ieri Stefano Lo Russo ha incontrato a Palazzo Civico il sindaco della città ucraina di Kharkiv, Ihor Terekhov. Un confronto "che è stata l'occasione per sottolineare la disponibilità della Città di Torino alla cooperazione internazionale e alla solidarietà alla comunità ucraina colpita dalla guerra".

Il sindaco di Kharkiv, che si trova a 40 chilometri dal confine russo, ha raccontato come il 35% delle abitazioni della sua città siano andate distrutte nel conflitto, lasciando 160mila persone senza casa. Ma la città si trova anche in difficoltà nell'accogliere i moltissimi profughi provenienti dalle regioni più ad est, con un arrivo di oltre 206mila persone.

"Ho avuto modo di ribadire la disponibilità dell'Italia, e di Torino, a dare una mano. - dichiara Lo Russo, come sindaco e come vicepresidente Anci con delega alle politiche europee ed internazionali - Nel mese di luglio ci sarà conferenza organizzata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale proprio per affrontare il tema della ricostruzione in Ucraina e noi siamo pronti a fare la nostra parte, anche offrendo il know how delle aziende municipalizzate e delle società di servizi pubblici locali per collaborare alla rigenerazione di acquedotti, fognature, illuminazione pubblica e altri servizi essenziali per la popolazione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA