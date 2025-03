La Madonna della Salve in 3D in pellegrinaggio nell'Alessandrino

Una copia in 3D della patrona Madonna della Salve è stata per l'850/o di fondazione (1175).

Permette al simulacro di peregrinare tra le 74 parrocchie del territorio: in questi giorni è a Valenza.

A visitare unità pastorali e comunità quindi non è l'originale custodito in Cattedrale - particolarmente pesante e di notevole valore religioso e artistico - né la statua lignea del 1700, danneggiata, che si trova nella chiesa del sobborgo alessandrino di Valle San Bartolomeo.

Per la nuova effige è stato prezioso il contributo della Giorgio Deiana Foundation, creata alcuni anni fa dai figli Marco e Corrado dopo la morte del padre, imprenditore alessandrino.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA