Horeca Expoforum, al Lingotto da domenica 16 marzo 200 brand

Dal 16 al 18 marzo al Lingotto Fiere di Torino Gl events Italia organizza Horeca Expoforum, evento di riferimento per il settore della ristorazione, dell'ospitalità e del food & beverage. L'appuntamento, che si aprirà il 16 marzo con il taglio del nastro nella Horeca Expoforum Arena alla presenza delle istituzioni, trasformerà Torino nel centro dell'innovazione Ho.Re.Ca., con oltre 14.000 mq di area espositiva, più di 200 brand e un programma ricco di eventi, showcooking e competizioni. Tante le novità della seconda edizione tra nuovi espositori, competizioni mai ospitate a Torino, come le selezioni italiane il 18 marzo del Bocuse d'Or, nuove collaborazioni come quella con l'ospedale Humanitas Gradenigo su gusto e olfatto, e azioni antispreco con il Banco Alimentare del Piemonte.

"Con Horeca Expoforum offriremo ai visitatori un'esperienza completa, tra novità di prodotto, attrezzature all'avanguardia e tendenze emergenti nel mondo della ristorazione e dell'accoglienza. Attraverso gli espositori e i tanti professionisti presenti, racconteremo una filiera fondamentale per l'economia, essenziale per il turismo, indispensabile per la popolazione locale. Uno spaccato multiforme, rappresentato in Italia da quasi 460 mila imprese, il 6,4% delle quali in Piemonte", sottolinea Gàbor Ganczer, amministratore delegato di Gl events Italia.



