Finto carabiniere con precedenti in Usa arrestato per truffa

Un uomo di 30 anni, residente in provincia di Napoli, è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri a Crodo, nel Verbano-Cusio-Ossola, con l'accusa di avere truffato un'anziana, utilizzando la consueta tecnica del finto maresciallo dei carabinieri e del finto incidente causato da un familiare della vittima.

L'uomo, con alle spalle una condanna negli Stati Uniti per traffico di stupefacenti, aveva sottratto alla donna alcune centinaia di euro, orologi e gioielli in oro. È stato arrestato al termine di un prolungato pedinamento in val d'Ossola, iniziato dopo che alla centrale operativa dei carabinieri di Domodossola erano arrivati diversi allarmi di tentate truffe.





