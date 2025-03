Azzolini: 'Alla Cascina Spiotta c'ero. Io e Mara Cagol ci eravamo arresi'

"Io c'ero quel giorno di 50 anni fa".

È cominciata così in corte di assise ad Alessandria una dichiarazione spontanea di Lauro Azzolini, 81 anni, ex brigatista rosso imputato per i fatti della Cascina Spiotta del 1975.

Azzolini ha detto che nella sparatoria "morirono due persone che non avrebbero dovuto morire", il carabiniere Giovanni D'Alfonso (per il quale risponde di omicidio) e la brigatista Mara Cagol.

Azzolini è imputato ad Alessandria insieme a Renato Curcio e Mario Moretti, capi storici delle Brigate Rosse, i quali (non presenti in aula ad Alessandria) negano ogni coinvolgimento della vicenda. Azzolini si è rivolto al figlio di D'Alfonso, Bruno, che si è costituito parte civile, dicendo "mi dispiace". Poi ha parlato di Mara Cagol come di "una cara persona".

"Quello - ha aggiunto - fu un giorno maledetto che non dimenticherò mai. È successo ciò che non doveva mai succedere. Il dolore è incancellabile". Ha anche invitato i giudici a richiamarsi al memoriale che all'epoca dei fatti scrisse in forma anonima a uso interno delle Br: "Lo leggerete voi, io non ci riesco. Il dolore mi trafigge come una lama".

"L'ultima immagine che ho di Mara Cagol, e che non dimenticherò mai, è di lei ancora viva che si era arresa con entrambe le braccia alzate, disarmata, e urlava di non sparare". E' quanto si legge nel documento che l'ex brigatista rosso Lauro Azzolini ha consegnato alla Procura di Torino in occasione del processo ad Alessandria dove e imputato per i fatti della Cascina Spiotta.

Mara Cagol, moglie di Renato Curcio, fondatore della Brigate Rosse, è la militante che nello scontro a fuoco con i carabinieri perse la vita. Azzolini ha scritto che lui e la donna tentarono la fuga sulle rispettive auto, ma inutilmente: "Da qui la nostra resa".

"Uscito dalla mia vettura - aggiunge Azzolini - mi affiancai a Mara che era già sul prato. Notai che sanguinava da un braccio. Le chiesi se era ferita. Mi disse di sì ma che non era niente e che, se c'era ancora l'occasione, di tentare di fuggire. Risposi che avevo ancora una 'srcm' (una bomba a mano - ndr). Al suo cenno la lanciai e mi misi e correre verso il bosco convinto che Mara mi avrebbe seguito. Raggiunto il bosco mi accorsi che lei non c'era. Guardai verso il prato della cascina e l'ultima immagine di Mara, che non dimenticherò mai, è di lei ancora viva che si era arresa con entrambe le braccia alzate".

