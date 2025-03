Sottosegretario Porchietto ha incontrato il sindaco di Kharkiv

Il sottosegretario alla presidenza della Regione, Claudia Porchietto, ha incontrato oggi a Torino il sindaco della città ucraina di Kharkiv, Ihor Terekhov, per un confronto volto a rafforzare la collaborazione tra il Piemonte e le comunità ucraine colpite dal conflitto. All'incontro ha preso parte anche Dario Arrigotti, console onorario dell'Ucraina a Torino.

Porchietto ha ribadito il forte impegno della Regione Piemonte nel sostenere la popolazione ucraina attraverso iniziative di solidarietà, aiuti umanitari e progetti di cooperazione internazionale: "Il legame tra il Piemonte e l'Ucraina - ha sottolineato - è solido e basato su valori di pace, democrazia e aiuto reciproco. Vogliamo continuare a offrire il nostro contributo concreto alla ricostruzione e al sostegno delle comunità più colpite".

Il sindaco di Kharkiv ha espresso gratitudine per il supporto ricevuto, sottolineando l'importanza di sinergie internazionali per la ricostruzione della città e il benessere dei suoi cittadini.

Tra i temi affrontati, particolare attenzione è stata data agli aiuti umanitari, al coinvolgimento delle imprese piemontesi in progetti di ricostruzione e alla possibilità di iniziative culturali e formative per favorire lo scambio tra le due realtà.

L'incontro si inserisce nel quadro di una più ampia strategia della Regione Piemonte volta a rafforzare i rapporti con le istituzioni ucraine e a promuovere azioni di supporto concreto alle comunità in difficoltà.



