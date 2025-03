Società Editrice Allemandi, Della Lucia nuovo direttore

Pietro Della Lucia è il nuovo direttore della casa editrice Allemandi. Lo rende noto il presidente della Società Editrice, Michele Coppola, secondo cui "la nomina si inserisce pienamente nel nuovo corso, avviato subito dopo la recente acquisizione. La sua esperienza e professionalità - sottolinea - sono preziose per accompagnare la crescita della casa editrice, grazie anche all'eccellente lavoro fatto in questi anni con le pubblicazioni d'arte delle Gallerie d'Italia".

Della Lucia ha iniziato la sua carriera presso l'Associazione Giovanni Testori; ha lavorato per Silvana Editoriale, curando le relazioni con istituzioni museali, artisti e curatori, con un focus sulla fotografia, per poi entrare in Skira editore, dove ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità fino a diventare Direttore delle Pubblicazioni, ruolo che lo ha visto guidare l'intera strategia editoriale e produttiva, oltre a contribuire all'espansione internazionale con la direzione della divisione Skira Paris.

"Sono onorato di entrare a far parte di Allemandi, una casa editrice che ha fatto la storia dell'editoria d'arte in Italia e nel mondo e che oggi si distingue per una visione ambiziosa e dinamica - afferma Pietro Della Lucia - L'editoria d'arte è in continua evoluzione e il nostro compito sarà interpretare questi cambiamenti con intelligenza, innovazione e un costante impegno verso l'eccellenza".



