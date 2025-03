Simest, 'i dazi? Dobbiamo puntare su nuovi mercati'

"Le imprese devono individuare aree del mondo di interesse, in cui potere cogliere opportunità di crescita. Generalisti non si può più essere, alcuni settori industriali possono offire maggiori vantaggi. Tra i nuovi mercati ci sono l'Africa, i Paesi del Golfo, l'India dove fra un mese faremo una missione, il Vietnam".

Lo ha sottolineato l'amministratore delegato di Simest, Regina Corradini D'Arienzo, in occasione della firma dell'accordo con la Regione Piemonte per l'internazionalizzazione delle imprese del territorio.

"Grazie a questa collaborazione - ha spiegato Corradini D'Arienzo - intendiamo rafforzare il nostro supporto alle aziende locali, con un'attenzione particolare alle pmi in stretta sinergia con la Regione. Lo faremo, in linea con gli indirizzi della Farnesina, attraverso i nostri strumenti di finanza agevolata, prestiti partecipativi e consulenza strategica mirata all'internazionalizzazione e alla sostenibilità d'impatto. Questa intesa si inserisce in un più ampio piano di intervento a favore del tessuto produttivo piemontese, che Simest vuole attuare anche con l'apertura di una nuova sede a Torino in totale sinergia con Cassa Depositi e Prestiti e la firma di un accordo per l'internazionalizzazione con l'Unione Industriali di Torino".

"L'accordo rappresenta un'importante opportunità per le imprese piemontesi già orientate ai mercati esteri e per quelle che vogliono avviare un percorso di crescita internazionale. Il Piemonte è storicamente una regione a forte vocazione all'export, con settori chiave quali l'automotive, l'aerospazio, il tessile, l'agroalimentare e la meccatronica che trainano la competitività del territorio sui mercati globali" affermano il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, il vicepresidente Elena Chiorino con delega al Lavoro e l'assessore alle Attività produttive e internazionalizzazione Andrea Tronzano.

Nei primi nove mesi del 2024 il Piemonte ha esportato merci per 45,6 miliardi di euro. Il saldo commerciale è positivo per 11,6 miliardi di euro. Il settore automotive, con 9,99 miliardi di euro di export, rappresenta il comparto principale.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA