Sgominata ad Alessandria banda di rapinatori pendolari

I carabinieri di Alessandria hanno arrestato tre rapinatori pendolari che, provenienti dalla provincia di Milano, ma di origine romena, raggiungevano l'alessandrino con auto noleggiate. Tre i supermercati colpiti dalla banda. I fatti risalgono allo scorso febbraio.

Le indagini degli investigatori sono partite da un furto commesso da due donne, che avevano tentato di superare le casse senza pagare e avevano aggredito, sia verbalmente che fisicamente, il personale di vigilanza e il responsabile del supermercato.

Le due donne, 20 e 25 anni, domiciliate nell'hinterland milanese, erano state identificate dai militari dell'Arma intervenuti sul posto. Il valore della merce che stavano portando via, in particolare prodotti cosmetici, aveva un valore di circa 700 euro. Dagli accertamenti è emerso che pochi minuti prima c'era stato un furto in un altro supermercato, dove due donne e un uomo avevano portato via della merce dagli scaffali per poi fuggire a bordo di un'auto risultata a noleggio.

Attraverso le telecamere le due donne già arrestate sono state riconosciute e il terzo complice, un 23enne, è stato identificato e denunciato a piede libero. Le donne, accusate di rapina, erano state accompagnate nel carcere di Vercelli, mentre il giovane è stato arrestato quattro giorni dopo quando è stato sorpreso a rubare ancora in un supermercato, con un bottino di 1.400 euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA