Provincia di Cuneo, assegnate le deleghe ai consiglieri

Il presidente della provincia di Cuneo Luca Robaldo ha firmato il decreto relativo alla nomina del vice presidente e all'assegnazione delle deleghe ai consiglieri provinciali, introducendo anche alcune novità.

Il ruolo di vice è assunto dal consigliere Massimo Antoniotti di Forza Italia, eletto con la lista di centrodestra Ripartiamo dalla Granda: coordinerà anche il gruppo di lavoro sulle grandi opere. Al consigliere Vincenzo Pellegrino il coordinamento del gruppo sulle politiche per il capoluogo, mentre l'esterno Roberto Bodrito, sindaco di Cortemilia, si occuperà della vicenda ex Acna.

Al consigliere Simone Manzone vanno le deleghe a Pnrr, pesca e protezione civile; a Roberto Baldi, cave e istruzione; a Pietro Danna, sport e politiche giovanili; a Silvano Dovetta, montagna, caccia e contenimento della Psa; a Ivana Casale, programmazione e bilancio, personale e pari opportunità; a Rocco Pulitanò, turismo, agricoltura e cibo.

Restano in capo al presidente una serie di competenze, tra cui l'edilizia scolastica e il servizio idrico integrato. Gli esponenti della lista di centrosinistra La Nostra Provincia, a seguito del voto nell'ultimo consiglio provinciale, non hanno partecipato all'attribuzione delle deleghe: "Confido ancora in un ripensamento - afferma Robaldo - ed è per questo motivo che ho trattenuto così tante e importanti deleghe. Resto convinto, infatti, che un ente di secondo livello come la provincia possa essere governato solamente insieme e mettendo da parte le coloriture partitiche".



