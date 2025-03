Piemonte sta definendo la legge regionale sull'enoturismo

Presto il Piemonte avrà una legge specifica sull'enoturismo. L'articolato è in via di definizione negli uffici degli assessorati regionali al Turismo e all'Agricoltura e nelle prossime settimane il disegno di legge verrà portato nell'aula del Consiglio regionale. Ad annunciarlo l'assessore al Turismo della Regione Piemonte, Marina Chiarelli, alla 'Prima dell'Alta Langa Docg', oggi a Torino.

"Abbiamo già raccolto il parere favorevole dalle associazioni di categoria e dagli operatori del comparto e sono sicura che molti aderiranno. Mi auguro che in tempi brevi il testo arriverà sui banchi del Consiglio regionale", ha detto Marina Chiarelli, spiegando che con la nuova legge ci potranno essere bandi legati ad entrambi gli assessorati.



