Ogr Jazz Night, dal 17 marzo quattro nuovi appuntamenti

Ogr Jazz Night, la rassegna ideata dalle Ogr in collaborazione con Indiependence e la direzione artistica di Sergio Di Gennaro, dà il via a un palinsesto di nomi d'eccezione che dal 17 marzo a inizio maggio porterà alle Ogr Torino alcuni dei nomi più interessanti della scena jazz mondiale.

Si parte lunedì 17 marzo con Nicole Zuraitis, vincitrice del Grammy Award 2024 per il Miglior Album Vocale Jazz con How Love Begins, cantante, pianista e compositrice del Connecticut. È vocalist della Birdland Big Band e si esibisce nei più importanti jazz club di New York. Per Ogr Jazz Night si esibirà con il trio diretto da Elio Coppola, batterista che divide la sua attività concertistica tra l'Europa e gli Stati Uniti, con collaborazioni stabili con i maggiori esponenti della scena del jazz internazionale. Con Coppola e Zuraitis sul palco il pianista Sergio Di Gennaro e Alessandro Maiorino al contrabbasso.

Il 15 aprile sarà la volta di Jerry Weldon, uno dei massimi esponenti del soul jazz. Ha iniziato la carriera nell'orchestra di Lionel Hampton nel 1981 e ha collaborato con numerose stelle del jazz, entrando nel 1990 nella big band di Harry Connick Jr.

Si esibisce regolarmente nei più importanti club di New York e oltre. Per Ogr Jazz Night sarà accompagnato da Aldo Zunino al contrabbasso, Elio Coppola alla batteria e Sergio Di Gennaro al pianoforte. Si prosegue con un appuntamento in collaborazione con Torino Jazz Festival, il 28 aprile: a esibirsi Ettore Fioravanti, batterista e compositore di spicco nel panorama jazz italiano, con il gruppo Boe/Buoys di Ettore Fioravanti e con la partecipazione speciale di Markus Stockhausen alla tromba.





