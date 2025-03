'Its on the road', il Piemonte punta sui talenti del turismo

Entro il 2028 nel settore del turismo in Italia serviranno 700.000 lavoratori, ma il 25% dei posti di lavoro potrebbe restare vacante per mancanza di personale qualificato. A dare una mano a combattere questo gap ci pensa l'Its Academy Turismo, l'istituto di formazione sostenuto dalla Regione Piemonte e dal Ministero dell'Istruzione: i corsi biennali gratuiti con 1.800 ore, di cui 700 in stage nelle maggiori aziende, offrono il 90% di occupazione nel settore. Per fare conoscere meglio i percorsi Its e le opportunità di lavoro parte 'Its on the road', un'aula su ruote che girerà tra il Piemonte e le altre regioni italiane.

Prima tappa la Fiera Didacta di Firenze, il più importante evento nazionale dedicato all'innovazione nella formazione.

L'iniziativa è stata presentata dalla vicepresidente della Regione Piemonte Elena Chiorino, della presidente della Fondazione Its Academy Turismo Piemonte, Maria Luisa Coppa, e del segretario generale Its Academy Turismo Piemonte, Giulio Genti. Sono già aperte le preiscrizioni a tutti i corsi.

"La Regione Piemonte crede e investe nel talento dei giovani, consapevole che il turismo sia un settore strategico per l'economia e l'occupazione. Con Its Academy Turismo Piemonte offriamo percorsi formativi di eccellenza, costruiti insieme alle imprese per garantire reali opportunità di lavoro.

L'iniziativa 'Its On The Road' rappresenta un ulteriore passo avanti per portare la formazione direttamente sui territori, avvicinando sempre più ragazzi a un futuro professionale concreto e di qualità" spiega Chiorino. "Fino a pochi anni fa l'Its Academy veniva confuso con gli istituti tecnici e attrarre studenti era un sfida. Nell'ultimo anno abbiamo pressoché raddoppiato il numero dei corsi offerti e investito in due nuove sedi tecnologicamente all'avanguardia, a Bra e a Torino, oltre a quella di Novara. Oggi più che mai, il nostro Its è un laboratorio di innovazione", sottolinea Coppa. "Il mezzo mobile 'Its On The Road' sarà un ulteriore strumento per avvicinare sempre più giovani al turismo e agli eventi, un comparto che ha bisogno di talento e innovazione per continuare a crescere" aggiunge Genti.



