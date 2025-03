Frana sulla strada, chiusa la provinciale 61 nel Torinese

Una frana si è verificata oggi sulla provinciale 61 a Vistrorio, nel Torinese. Diversi massi sono caduti sulla carreggiata, ostruendone una gran parte. I tecnici del Dipartimento viabilità e trasporti della Città metropolitana di Torino, intervenuti per circoscrivere e segnalare la frana, incontreranno domani l'impresa incaricata dei lavori per valutare gli interventi di messa in sicurezza e la loro durata.

Con la strada chiusa all'altezza di Vistrorio il traffico viene deviato su percorso alternativo lungo la provinciale 64.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA