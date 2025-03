Con 'Un gesto per le donne' Lions raccoglie circa 2mila euro

Sono stati raccolti 755 prodotti, per un totale di circa 1940 euro per l'evento benefico 'Un gesto per le donne', organizzato dai Lions International - Distretto 108IA1 l'8 marzo al Centro Commerciale 'La Certosa' di Collegno (Torino).

I clienti dell'ipermercato erano stati invitati a donare prodotti per l'igiene e per la cura della donna. "Per la città di Collegno è per fortuna ormai un rito quello di avere i Lions, le associazioni del territorio e il Carrefour che collaborano insieme per iniziative mirate a sostenere chi è più in difficoltà e più fragile - spiega Clara Bertolo, assessora alla Cultura, Commercio, Costituzione e Antifascismo - "Oggi mi piace molto l'idea che al centro dell'attenzione ci sia la donna".

"Questo è il quarto anno che destiniamo una raccolta ai prodotti per le donne - spiega Fedora Feltrin Bondesan, referente Lions - I prodotti andranno a realtà benefiche torinesi che sostengono un grande numero di donne".

"La parità di genere è un obiettivo di tutti e tutte, non solo delle donne. In Carrefour creiamo alleanze di genere che superano le parole e si trasformano in azioni concrete", conclude il direttore del Carrefour Massimo Cara.



