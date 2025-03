Cgil, continuano presidi di fronte agli uffici immigrazione

Continuano i presidi della Cgil di fronte agli uffici immigrazione a Torino, anche dopo la chiusura della sede di corso Verona. "Vogliamo continuare il dialogo con le persone migranti stabilito in questi mesi. Si tratta di lavoratici e lavoratori che vogliono lavorare nella legalità, in massima parte con un contratto di lavoro che rischia di essere vanificato a causa delle lentezze nei rinnovi e nel riconoscimento del permesso di soggiorno", spiega Elena Ferro, segretaria della Cgil Torino.

Nei mesi scorsi il sindacato era presente allo sportello di corso Verona, che da oggi è chiuso, dopo le polemiche per le lunghe code di stranieri. La presenza della Cgil nelle nuove sedi è prevista il lunedì in via Botticelli, il martedì in corso Bolzano e il mercoledì in via Dorè.

"Un'occasione per parlare con le persone che abitano la nostra città da tempo e che per vivere vogliono solo lavorare.

La chiusura di Corso Verona, dichiarata da anni inagibile, è un fatto positivo che risponde alle nostre ripetute denunce, ma è solo il primo passo. Ora occorre lavorare perché un sistema di accoglienza e informazione diffuso sulla città e sull'area metropolitana decolli, come di recente convenuto presso la Prefettura di Torino e che dovrà essere formalizzato con un apposito Protocollo d'Intesa", conclude Elena Ferro.



