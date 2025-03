Sindacato polizia Silp-Cgil, 'noi contrari a Cpr Torino'

Il sindacato di polizia Silp, che aderisce alla Cgil, si smarca dalle altre sigle della categoria sulla riapertura del Cpr a Torino e su altri temi. "La nostra organizzazione - si legge in una nota - è fermamente contraria all'esistenza dei Cpr e partecipa attivamente alle iniziative di protesta promosse dalla Rete No Cpr. Alla luce di ciò appare fuorviante e inesatto presentare le posizioni favorevoli ai Cpr come espressione generica dei sindacati di polizia. È fondamentale fornire un quadro completo e accurato della situazione, dando voce alle realtà promuovono i diritti e la dignità di tutte le persone, indipendentemente dal loro status e provenienza".

"Diversi organi di stampa - è scritto - hanno dato risalto alle dichiarazioni di alcune sigle sindacali di polizia che si sono espresse a favore della riapertura del Cpr a Torino, arrivando addirittura a promuoverne l'ulteriore diffusione. Il Silp Cgil ritiene doveroso precisare che tale posizione non rappresenta la totalità delle voci sindacali all'interno della Polizia di Stato".

"La realtà sindacale della Polizia di Stato - prosegue il testo - è estremamente variegata e complessa, caratterizzata dalla presenza di oltre 30 sigle, solo alcune delle quali legittimate a rappresentare i lavoratori. La totalità di queste organizzazioni adotta una linea politico-sindacale rigidamente corporativa, focalizzata esclusivamente sugli interessi di categoria. Il Silp Cgil si distingue nettamente da tale approccio, ispirandosi ai valori confederali e promuovendo politiche coerenti con essi.

Silp-Cgil rivendica anche il merito di avere portato avanti una "azione esclusiva" sulla chiusura dello sportello immigrazione di corso Verona, e di "avere sollevato negli anni passati, sempre da sola, svariate eccezioni di carattere organizzativo, strutturale e umanitario".



